السجن 15 سنة لعامل وسائق لحيازتهما 5 طرب حشيش بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة ، بالسجن 15عاما لكل من " خ.ش.ب " عامل و " ع.ع.م" سائق وغرامة مالية مائة ألف جنية لاتهامهم بالاتجار في المخدرات.
تعود القضية المقيدة برقم 545 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،إخطار من ضباط إدارة مكافحة المخدرات، يفيد بضبط المتهمين، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات، قيام كل من "خ.ش.ب" عامل و " ع.ع.م" سائق بمزالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم وعقب تنفيذ القرار تم ضبطهما وبحوزة المتهم الأول عدد 4 طرب حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهتهما إقروا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهمين علي النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .
السجن 15 سنة لعامل وسائق لحيازتهما 5 طرب حشيش بالإسكندريةالإثنين، 15 أغسطس 2022 10:19 ص
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة ، بالسجن 15عاما لكل من " خ.ش.ب " عامل و " ع.ع.م" سائق وغرامة مالية مائة ألف جنية لاتهامهم بالاتجار في المخدرات.
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