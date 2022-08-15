الرى تعلن إزالة 19 مخالفة على النيل فى البحيرة وأسيوط

كتبت ـ أسماء نصار

شنت وزارة الموارد المائية و الرى ، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لإزالة التعديات على نهر النيل فى "البحيرة – أسيوط "، حيث تم إزالة 19 مخالفة على النهر ليصل إجمالى ما تم إزالته حوالى 77 ألفا و940 مخالفة منذ يناير 2015.

واستعرض قطاع حماية النيل موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، وتكليف قيادات القطاع فى المحافظات بالاستمرارفى بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات .

جدير بالذكر، أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها وذلكبهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة .

يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولين عن الإشرفومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف وأيضًا لكافةالاستخدامات الأخرى منها مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.