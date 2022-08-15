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الرئيس السيسى يستعرض التعاون مع شركة سكك حديد ألمانيا "دويتش بان"

الإثنين، 15 أغسطس 2022 05:26 م
الرئيس السيسى يستعرض التعاون مع شركة سكك حديد ألمانيا "دويتش بان" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و الفريق كامل الوزير وزير النقل، بحضور نيكوربنوف رئيس مجلس إدارة شركة سكك حديد ألمانيا "دويتش بان"، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، والسيد اللواء شريف حسن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.
 
وصرح  السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية،  أن اللقاء "تناول استعراض التعاون بين وزارة النقل وشركة سكك حديد ألمانيا "دويتش بان" ، لتشغيل وإدارة منظومة القطار الكهربائي السريع".

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