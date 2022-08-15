"الجمبرى الكداب" يكتسح أسواق الإسكندرية والكيلو بـ 10جنيهات.. صور

هناك أنواع وأشكال مختلفة من أسماك البحر الغريبة تكتسح أسواق الإسكندرية منها نوع من القشريات يشبه الجمبرى يسمى "شكاره" أو عقارب البحر ومنهم من يسمى بالجمبرى الكداب، ويقبل على شرائه عدد كبير من المواطنين.

ويقول مصطفى سعيد، أحد الصيادين ، إن الشيكارة أو عقارب البحر سعرها يبدأ من 10 جنيهات حتى 40 جنيها وهو يقبل عليها عدد كبير من المواطنين.

وأضاف أن سعرها يتوقف على البطارخ الموجوده فيها، والمنخفض سعرها تكون خالية من البطارخ وهى يعتبرها أهالى الاسكندرية من المسليات على مائدة الطعام وطريقة طهيها مشابهه لطهى الجمبرى والكابوريا.

واشار إلى أن البطارخ فيها مليئة بالقيمة الغذائية أكثر من الجمبرى ولكن هذه المعلومة لا يعرفها الكثير لذلك الاقبال على الجمبرى أكثر وسعره مرتفع لزيادة الإقبال عليه خاصة الجامبو والذى وصل سعره إلى 300 جنيه للكيلو.