الأوقاف تعلن افتتاح 8 مساجد فى المحافظات الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 8 مساجد الجمعة القادمة 19/ 8 / 2022م، منها 7 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد صيانة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه (98) مسجدًا، منها (82) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(16) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
وأوضحت الوزارة المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الإسماعيلية
1. العبور – قرية العبور – القنطرة شرق
2. النور المحمدي – القصاصين الجديدة
مديرية أوقاف أسيوط
3. الرحابات – العونة – ساحل سليم
مديرية أوقاف قنا
4. عمر بن الخطاب – نجع عزوز - دشنا
مديرية أوقاف البحيرة
5. فجر الإسلام – الحاجر – كفر الدوار
مديرية أوقاف الفيوم
6. الملي - طامية أول
7. الرحمن – أبو ناعورة - سنورس
ثانيًا: مسجد الصيانة:
مديرية أوقاف البحيرة
1. مسجد موقف السيارات المحطة – الكوم الأخضر – مركز حوش عيسى
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