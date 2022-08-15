اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 أغسطس 2022 03:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تعلن افتتاح 8 مساجد فى المحافظات الجمعة المقبلة

الإثنين، 15 أغسطس 2022 02:08 م
الأوقاف تعلن افتتاح 8 مساجد فى المحافظات الجمعة المقبلة وزارة الأوقاف
كتب ــ على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 8 مساجد الجمعة القادمة 19/ 8 / 2022م، منها 7 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد صيانة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه (98) مسجدًا، منها (82) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(16) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
 
وأوضحت الوزارة المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الإسماعيلية
1. العبور – قرية العبور – القنطرة شرق
2. النور المحمدي – القصاصين الجديدة
مديرية أوقاف أسيوط
3. الرحابات – العونة – ساحل سليم
مديرية أوقاف قنا
4. عمر بن الخطاب – نجع عزوز - دشنا                                                
مديرية أوقاف البحيرة
5. فجر الإسلام – الحاجر – كفر الدوار 
مديرية أوقاف الفيوم
6. الملي - طامية أول
7. الرحمن – أبو ناعورة - سنورس
ثانيًا: مسجد الصيانة: 
مديرية أوقاف البحيرة 
1. مسجد موقف السيارات المحطة – الكوم الأخضر – مركز حوش عيسى
 
 

الأوقاف

افتتاح مساجد

اخبار الأوقاف

اخبار مصرية

الأوقاف اون لاين



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة