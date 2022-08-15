استهدف 1000 أسرة.. ختام فعاليات توعية المواطنين بمخاطر الإدمان بالضواحي ببورسعيد

اختتمت فعاليات حملة طرق الأبواب التى ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، جهودها لتوعية المواطنين بمنطقة "السيدة خديجة" بنطاق حي الضواحى في محافظة بورسعيد، بخطورة الإدمان وتعاطي المخدرات والأضرار التى تنتج عنها، وذلك تحت رعاية هالة أحمد أبو العز - رئيس حى الضواحى.

وأكدت رئيس الحي، أن الحملة تواصلت على مدار 6 أيام، تم خلالها تغطية 68 عمارة واستهدفت 942 أسرة وشابا بالمنطقة، كما تم تسجيل أسماء وهواتف 11 حالة لإتمام علاجهم والتواصل معهم إضافة إلى عدد من الشباب أعلنوا عن رغبتهم في التوجه بأنفسهم إلى مراكز العلاجية لبدء عملية تلقى العلاج.

وأوضحت هالة أبو العز، أنه كان فريق من الشباب المتطوعين قد نفذ حملات طرق أبواب للمنازل والشوارع بالمنطقة، حيث تم توزيع الملصقات والنشرات التوعوية على المواطنين بشوارع المنطقة وداخل المحال التجارية وقائدى السيارات لتوعيتهم بخطورة وتداعيات الإدمان، وذلك بالتنسيق مع فريق عمل من حى الضواحى.

وأشارت رئيس حى الضواحى، إلى أن فعاليات المبادرة استهدفت الأعمار السنية والشرائح العمرية المختلفة للشباب والنشء من الجنسين وتعريفهم برسالة المبادرة والمتمثلة في تصحيح المفاهيم المغلوطة والتوعية بمخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات مع رفع الوعى بخطورة إنتشار الإدمان بكافة أشكاله وأنواعه وكيفية العلاج منه بالمجان وفى سرية تامة عن طريق الإتصال بالخط الساخن ( 16023 ) وذلك بالتعاون والتنسيق بين المحافظة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وتابعت رئيس الحى، أنه يتم تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات لدى الشباب من كونها تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى البعض وذلك من خلال الشباب المتطوعين الذين يتم تدريبهم من قبل الصندوق على أعلى مستوى لتوصيل الرسالة المطلوبة، موضحه أن الحى يقدم كافة أشكال الدعم الادارى للمبادره للارتقاء بالمناطق المطوره بالحى والتى تستهدفها المبادرة.

من جانبه أكد عمرو غنيم مسؤول البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، أن الحملة نجحت في الوصول إلى عدد كبير من الأسر وتوعيتهم بمخاطر الإدمان والتعاطى، كما استهدفت تعزيز الوعي والتثقيف الأسري بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات من خلال حملة طرق الأبواب والتواصل مع كل الأسر، لافتاً إلى أن الحملة حققت نتائج طيبة بالمنطقة من خلال تقديم التوعية بالخدمات التي يقدمها الصندوق وتعريفهم بأماكن علاج الإدمان الموجودة بالمحافظة وأهمها مستشفى الصحة النفسية ومركز العزيمه لعلاج الادمان بمدينة بورفؤاد الذى يقدم خدمات علاجية للراغبين في التعافي من الإدمان، وذلك أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع من الساعة الخامسة وحتى الساعة الثامنة مساءا أو من خلال الخط الساخن 16023.