استمرار حملات التموين على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة تكثيف حملات مراقبة الأسواق والمحلات والمخابز والعمل على تقديم منتج جيد وآمن للمواطنين وعدم احتكار السلع ومنع التلاعب بالأسعار.

ونظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، حملة تموينية بالتعاون مع مباحث التموين، استهدفت عددًا من المحال و المخابز، أسفرت عن تحرير 61 محضرًا، منها 13 محضرا؛ لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط، و 6محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و2محضر سلع منتهية الصلاحية غش تجاري، و 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار .

و فيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 8 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و 11محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و 12 محضر لعدم نظافة أدوات العجن، و 2 محضر لعدم وجود سجل بالمخبز، و محضر للتصرف في الدقيق.

كما تم ضبط أحد المخابز؛ لتصرفه في نصف طن دقيق بلدي مدعم، بالإضافة إلي ضبط 250 كيلو جرام لانشون و سجق غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

و في سياق متصل، تم تحرير محضر توقف عن الاستلام لسولار بالمحطة، و تحرير محضرًا آخر لعدم استلام حصة الغاز كاملة.

وأكد أحمد منصور وكيل مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنَّ الحملات تتم بشكل يومي لضبط العمل بالأسواق و المحلات التجارية و المخابز و تقديم منتجات آمنة للمواطنين.