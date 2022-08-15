اليوم السابع
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الإثنين، 15 أغسطس 2022 01:01 م
أكرم القصاص
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ارتفاع معدل التضخم في السعودية بنسبة 2.7 % خلال يوليو الماضي

الإثنين، 15 أغسطس 2022 11:39 ص
ارتفاع معدل التضخم في السعودية بنسبة 2.7 % خلال يوليو الماضي مؤشر ارتفاع
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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفاع معدل التضخم لشهر يوليو الماضي، بنسبة 2.7% مقارنة بشهر يوليو 2021 .
 
وعزت الهيئة - في بيان أوردته قناة (الاخبارية) السعودية اليوم الاثنين - الارتفاع إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.9% وأسعار النقل بنسبة 3.6%.
 
وأوضحت أن قسم الأغذية والمشروبات تأثر بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.1%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في يوليو الماضي، نظرا لوزنه في المؤشر البالغ 18.8%.
 
وسجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو الماضي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.5% مقارنة بشهر يونيو 2022، متأثرا بارتفاع قسم النقل بنسبة 1.1%، والذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 1.1% .

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