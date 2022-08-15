إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بطهطا شمالى سوهاج

سوهاج محمود مقبول وعمرو خلف

تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على مشاجرة وضبط 8 أشخاص من المشاركين فيها جميعهم مصابين تم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة وتحرر المحضر اللازم وتبين أن سبب المشاجرة بسبب خلافات الجوار.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم طهطا يفيد بوجود مشاجرة بدائرة القسم ووجود مصابين وتم ضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد عزت مفتش مباحث القسم بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود مشاجرة ومصابين ببندر طهطا / دائرة القسم وتبين أنها بين " طرف أول " جاب الله ع ف 70 سنة بالمعاش، والعارف ج ع ف 37 سنة عامل ، ومصطفي ج ع ف 27 سنة عامل، ومحمود ج ع ف 33 سنة عامل أبناء الأول مصابين " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ".

وبين " طرف ثان " أبو العلا م ا ع 54 سنة عامل، وناصر ا م ا 29 سنة عامل وعمر ا م ا 26 سنة عامل مصابين " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم " وحسين ا م ا 19 سنة عامل مصاباً " جرح وكدمه أعلي وأسفل العين اليمني " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي أبناء الأول الطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـي المشاجرة و تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.