اليوم السابع
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الإثنين، 15 أغسطس 2022 01:29 م
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إصابة عاملتين جراء انفجار فى مصنع دفاعى بصربيا

الإثنين، 15 أغسطس 2022 12:06 م
إصابة عاملتين جراء انفجار فى مصنع دفاعى بصربيا انفجار - صورة أرشيفية
وكالات

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أفاد التليفزيون الصربي بإصابة عاملتين جراء انفجار وقع اليوم الاثنين في مصنع "كروشيك" الدفاعي بمدينة فاليفو في غرب صربيا.

وحسب موقع روسيا اليوم، أضاف التليفزيون أن عاملة بالغة من العمر 40 عاما أصيبت بجروح حرجة بسبب انفجار كبسولة من طراز "كا-34" في يديها، مشيرا إلى أنه تم نقلها إلى مستشفى المدينة. أما العاملة الثانية فكانت تقف بالقرب من مكان الانفجار وتعرضت لإصابات أقل خطورة.

ويجري حاليا التحقيق في ملابسات الحادث.

يعد مصنع "كروشيك" في مدينة فاليفو الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب غرب العاصمة بلغراد واحدا من أكبر المصانع الدفاعية في البلاد.


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