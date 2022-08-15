اليوم السابع
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الإثنين، 15 أغسطس 2022 04:26 م
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إصابة طفل بحمى الضنك تثير القلق فى إيطاليا وتنفيذ بروتوكول التطهير من البعوض

الإثنين، 15 أغسطس 2022 04:18 م
إصابة طفل بحمى الضنك تثير القلق فى إيطاليا وتنفيذ بروتوكول التطهير من البعوض حمى الضنك - أرشيفية
فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية إن طفل دخل أحد المستشفيات بسبب إصابته بحمى الضنك وذلك بعد عودته من رحلة فى كوبا، وهو ما أثار قلقا كبيرا فى البلاد خوفا من انتشار المرض، فى الوقت التى تعانى منه إيطاليا من انتشار جدرى القرود وفيروس كورونا.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن الطفل دخل مستشفى سان دوناتو فى منطقة اريتسو وتم عزله تماما ، مع تفعيل البروتوكولات الوقائية ، بما فى ذلك تطهير البعوض حول المستشفى منعا لنقل العدوى. 
 
وأوضحت الصحيفة أن الحالة ظهرت على الطفل بعد الاعراض الأولى بثلاث أيام من عودته من كوبا، وتم نقله إلى المستشفى حيث تم تشخيصه على أنه مصاب بفيروس حمى الضنك ، وتم عزله على الفور.
 
وقالت المستشفى فى بيان لها إنه تم تنفيذ جميع البروتوكولات الموجودة والخاصة بتدخلات التطهير فى المنطقة ، مع تفعيل حالة الطوارئ الصحية فى المستشفى، حيث تم تضمين المناطق العامة والمنازل والمرأب وذلك باستخدام جميع المبيدات الحشرية ومبيدات اليرقات ، والبحث عن بؤر اليرقات حول المساكن والقضاء عليها ، حتى وصل الأمر انه تم دخول المنازل القريبة من المستشفى لتعقيمها.
 

ايطاليا

حمى الضنك

كوبا

فيروس حمى الضنط

بروتوكول التطهير



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