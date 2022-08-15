إزالة 85 حالة تعدي على مساحة 12 ألف متر مباني في الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 20، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، والتي بدأت أعمالها يوم 13 أغسطس الجاري، وذلك على ثلاث مراحل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.



وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 20 وأسفرت الحملة خلال اليوم الثاني عن تنفيذ إزالة 85 حالة تعدي بالبناء المخالف علي مساحة 12 الف و427 متر مباني و30 حاله تعدي على مساحه 86 فدان و11قيراط أراضي زراعية.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق (حي أول)، بتنفيذ 12حالة تعدي على مساحة 69 مترا، صادر في شأنهم قرارات الإزاله بحي أول الزقازيق وتم التعاقد على 6 حالات تعدي علي مساحة 120متر تابعه للسكه الحديد من إجمالي 18 حاله تعدي.



كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر من قطع المرافق عن عدد 2 حاله تعدي على مساحة 245 متر، وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس من قطع المرافق عن عدد 7 حالات تعدي على مساحة 2209 متر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



أشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية نفذت حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حسم، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها .