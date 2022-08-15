اليوم السابع
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إزالة 45 حالة تعد على الأرضى الزراعية وأملاك الدولة بالمحلة.. صور

الإثنين، 15 أغسطس 2022 07:33 ص
إزالة 45 حالة تعد على الأرضى الزراعية وأملاك الدولة بالمحلة.. صور إزالة مباني
الغربية عادل ضرة

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أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة على استمرار أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة و الأرض الزراعية فى المهد تحت إشراف المهندس حيدر عطاالله نائب رئيس المدينة و المهندس سامي حاتم مدير بناء وتنمية القرية و بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، حيث تم إزالة 6 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 3 قيراط و 5 سهم وإزالة 39حالة تعدى على أملاك الدولة باجمالي مساحة 1710 متر مربع.
 
وأضاف رئيس المدينة بأنه تم إزالة 6 حالات تعدى على الأرض الزراعية فى المهد عبارة عن قواعد و أعمدة خرسانية و مبانى و أسواربالبلوك على مساحة 3 قيراط و 5 سهم بالوحدات المحلية لقرى البنوان والهياتم وبلقينا.
 
وفى إطار أعمال الموجة 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة ( المرحلة الأولى ) تم إزالة 39حالة تعدى على أملاك الدولة باجمالي مساحة 1710 متر مربع
شملت ازالة عدد 22 حالة تعدى على أملاك الري باجمالي مساحة 1368م وازالة عدد 14 حالة تعدى على أملاك الصرف باجمالي مساحة101م بالاضافة الى ازالة 3 حالات تعدى على طرق هندسة المحلة الكبري باجمالي مساحة241م، عبارة عن سمل خرساني وبناء غرفة بالطوب والخرسانة وهنجر به معدات وازالة تشوينات اتربة وقطع جسور لوضع مواسير ري.
 
وتابع "الجروانى"، أنه تم مصادرة مواد البناء و ايقاف جميع أعمال التعديات و التحفظ على المعدات المشاركة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 
يذكر أنه شارك فى الحملة اليوم عبد الرحمن رحيم رئيس وحدة البنوان وإبراهيم حشيش رئيس وحدة الهياتم وحسن ديوة رئيس وحدة بلقينا وأمانة محمد رئيسة وحدة شبرابابل، ومحمود البططى رئيس وحدة صفط تراب.
 
 
 
 
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إزالة التعديات على الأرضى الزراعية

 

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جانب من الحملة

 

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حملة إزالة التعديات 
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إزالة التعديات 
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جانب من حملة الإزالة

 

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إزالة التعديات على أرضى الدولة
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إزالة التعديات على الأرضى الزراعية
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جانب من حملة الإزالة

 

 


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إزالة مباني وتعديات علي الرقعة الزراعية

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