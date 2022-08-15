إزالة 31 تعديا على أراضي أملاك الدولة ببرج العرب في الإسكندرية.. صور

الإسكندرية -فريق المحافظات

نفذ مركز ومدينة برج العرب في الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة برج العرب، بالتنسيق مع الإدارة العامه لرى النصر، حملة مكبرة لإزالة التعدى على أراضى أملاك الدولة، و بمرافقة القول الأمني، حيث أسفرت الحملة، عن تنفيذ عدد ( 31) قرار إزالة.



جاء ذلك بتواجد خالد سعد سكرتير عام المركز ومندوبى الإدارة العامة لرى النصر والإدارات المعنية، ووجه سعد بضرورة إستمرار الحملات للتصدي للمخالفات بشتى أنواعها، فى اطار فرض هيبة الدولة وسيادة القانون وإحكام السيطرة على المخالفين .



ومن جانبه، قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، والتي بدأت المرحلة الأولى بتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي ,التابعة لوزارة الموارد المائية والري .





جانب من الحملات



جانب من حملات الإزالة



حملات الإزالة



