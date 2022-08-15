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أوكرانيا تؤكد استهداف موقع لمجموعة فاجنر الروسية في شرق البلاد

الإثنين، 15 أغسطس 2022 07:03 م
أوكرانيا تؤكد استهداف موقع لمجموعة فاجنر الروسية في شرق البلاد اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت أوكرانيا أنها تستهدف موقعا لمجموعة فاجنر الروسية في شرق البلاد ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الإثنين، ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا إلى 5 ملايين و519 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فبراير الماضي.

وذكر "راديو بولندا" أن أكثر من 24 ألف لاجئ أوكراني دخلوا البلاد أمس الأحد، فيما عبر أكثر من 33 ألفا آخرين عائدين إلى أوكرانيا ليصل إجمالي العائدين إلى ثلاثة ملايين و670 ألفا.

وكانت بولندا قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.


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