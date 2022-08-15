أفراد عصابة الآثار بالدرب الأحمر يعترفون: هدفنا تحقيق الثراء السريع

كتب سليم على

اعترف شخصان أمام النيابة العامة في جنوب القاهرة، متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة القسم، أن هدفهم من التنقيب هو استخراج قطع أثرية وبيعها لتحقيق الثراء السريع.

كانت النيابة العامة قررت حبس المتهيمن 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الاثار بالمخالفة لأحاكم القانون.

ونجحت أجهزة الأمن بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، في ضبط شخصين بالقاهرة، لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، قيام شخصين بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العقار المشار إليه، وأمكن ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار، وعُثر بداخله على (حفرة قطرها متر بعمق 12 مترا - أدوات التنقيب). وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.