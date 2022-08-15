اليوم السابع
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أسرة مجندة أمريكية تطلب 35 مليون دولار تعويض من الجيش بعد وفاتها فى تكساس

الإثنين، 15 أغسطس 2022 08:30 م
أسرة مجندة أمريكية تطلب 35 مليون دولار تعويض من الجيش بعد وفاتها فى تكساس الجيش الأمريكي
نهال أبو السعود

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طالبت عائلة المجندة الأمريكية فانيسا جيلين التى عثر عليها ميتة فى عام 2020 بقاعدة فورت ‏هود العسكرية بولاية تكساس بتعويض 35 مليون دولار من الجيش الأمريكى وفقا لما ورد فى ‏وثائق رسمية قدمت للمحكمة.‏

 

وفقا لصحيفة تكساس تريبيون، يؤكد الادعاء أنه بموجب القانون الفيدرالى لمطالبات الضرر: ‏‏"عانى جيلين من آلام نفسية وخوف وضيق عاطفى وإصابة جسدية وموت نتيجة التحرش ‏الجنسى والاغتصاب والاعتداء الجسدي" وشقيقتها مايرا جيلين هى صاحبة المطالبة.‏

 

تطلب الأسرة 25 مليون دولار كتعويض عن الأضرار الشخصية و10 ملايين دولار لموت ‏فانيسا جيلين الخطأ. تقدمت إلى الأمام بعد فترة وجيزة من صدور حكم قضائى بأن حظر أفراد ‏الخدمة الذين يسعون للحصول على تعويضات من إصابات متعلقة بالخدمة لا ينطبق على ‏الاعتداء الجنسي.‏

 

وبحسب ما ورد تعرضت فانيسا جيلين، البالغة من العمر 20 عامًا، للضرب بالعصا حتى ‏الموت، وأكد محققو الجيش أنها تعرضت أيضًا لاعتداء جنسى أثناء خدمتها، ولكن ليس من ‏قبل قاتلها.‏

 

وفى بيان مصاحب للادعاء، قالت مايرا جيلين إن أختها الصغرى انتظرت فى البداية للكشف ‏عن مزاعم التحرش الجنسى خوفًا من الانتقام. وكتبت مايرا جيلين عندما حاول جندى آخر ‏الإبلاغ عنهم نيابة عنها، عانت فانيسا جيلين من انتقام كبير وأرادت الانتحار.‏


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