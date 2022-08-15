أسرة مجندة أمريكية تطلب 35 مليون دولار تعويض من الجيش بعد وفاتها فى تكساس

وفقا لصحيفة تكساس تريبيون، يؤكد الادعاء أنه بموجب القانون الفيدرالى لمطالبات الضرر: "عانى جيلين من آلام نفسية وخوف وضيق عاطفى وإصابة جسدية وموت نتيجة التحرش الجنسى والاغتصاب والاعتداء الجسدي" وشقيقتها مايرا جيلين هى صاحبة المطالبة.
تطلب الأسرة 25 مليون دولار كتعويض عن الأضرار الشخصية و10 ملايين دولار لموت فانيسا جيلين الخطأ. تقدمت إلى الأمام بعد فترة وجيزة من صدور حكم قضائى بأن حظر أفراد الخدمة الذين يسعون للحصول على تعويضات من إصابات متعلقة بالخدمة لا ينطبق على الاعتداء الجنسي.
وبحسب ما ورد تعرضت فانيسا جيلين، البالغة من العمر 20 عامًا، للضرب بالعصا حتى الموت، وأكد محققو الجيش أنها تعرضت أيضًا لاعتداء جنسى أثناء خدمتها، ولكن ليس من قبل قاتلها.
وفى بيان مصاحب للادعاء، قالت مايرا جيلين إن أختها الصغرى انتظرت فى البداية للكشف عن مزاعم التحرش الجنسى خوفًا من الانتقام. وكتبت مايرا جيلين عندما حاول جندى آخر الإبلاغ عنهم نيابة عنها، عانت فانيسا جيلين من انتقام كبير وأرادت الانتحار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة