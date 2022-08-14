7 أسباب وراء تحقيق "المصرية للاتصالات" 20 مليارا إيرادات بالنصف الأول من 2022

كتبت هبة السيد

حققت الشركة المصرية للاتصالات، نتائج أعمال قوية خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2022، حيث بلغ إجمالى الإيرادات المجمعة 20.4 مليار جنيه بنسبة نمو 17%، وبلغ صافى الربح بعد الضرائب مبلغ 3.8 مليار جنيه، وجاءت الزيادة الكبيرة فى الإيرادات نتيجة، 7 أسباب وهي:

1- حققت إجمالى الإيرادات نموًا بنسبة 17% مقارنة عن نفس الفترة من العام السابق مدعومًا بشكل أساسى بالنمو فى إيرادات وحدات أعمال التجزئة والجملة بنسبة 18% و16% على التوالى نتيجة الزيادة فى إيرادات خدمات البيانات وتأجير البنية التحتية والسعات الدولية.

2- حققت وحدة أعمال المنزل والاتصالات الشخصية نموًا قدره 20% مقارنة بالعام السابق بما يمثل نسبة 85% من إجمالى النمو فى إيرادات وحدات أعمال التجزئة نظرًا للزيادة فى إيرادات خدمات البيانات وخدمات الصوت بنسب نمو قدرها 22%، و13% على التوالى مدعومًا بالنمو فى قاعدة العملاء ومتوسط الإيراد من كل عميل.

3- شهدت إيرادات وحدات أعمال المؤسسات نموًا بنسبة 13% مقارنة عن نفس الفترة من العام السابق مدفوعًا بشكل رئيسى بالزيادة فى الإيرادات الأخرى فى ضوء ارتفاع إيرادات خدمات حلول تكنولوجيا المعلومات بنسبة قدرها 42% عن نفس الفترة من العام السابق.

4- حققت وحدة أعمال المشغلين نموًا بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، والناتج عن الزيادة فى إيرادات البنية التحتية والتى حققت نسبة نمو قدرها 14% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نظرًا للطلب المتزايد على مشغلى الاتصالات الآخرين على خدمات البيانات.

5- شهدت وحدة أعمال عملاء وشبكات الدولى نموًا قدره 28% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بفضل ارتفاع مبيعات السعات الدولية بنسبة 66% ومشروعات الكوابل بنسبة 53%.

6- حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموًا قدره 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققًا هامش ربح قدره 40% مدعومًا بالإيرادات ذات الهوامش المرتفعة من خدمات البيانات وتأجير البنية التحتية.

7- حقق الربح التشغيلى نموًا قدره 13% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليسجل مبلغ 4.6 مليار جنيه على الرغم من ارتفاع مصروفات الاهلاك والاستهلاك بنسبة 27% مقارنة بالعام السابق وذلك بعد تحديد أثر الاضمحلال ورد مخصصات تسوية النزاعات التجارية البالغة 170 مليون جنيه فى الربع الثانى من عام 2022 مقابل رد مخصص الضرائب البالغ 240 مليون جنيه فى الربع الأول من عام 2021.