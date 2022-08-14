وكيل تعليم الغربية يتابع سير الأعمال الإدارية بديوان إدارة كفر الزيات التعليمية

الغربية - محمد طارق

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الأعمال الإدارية وانضباط العمل بديوان الإدارة التعليمية بكفر الزيات، وذلك للوقوف على كافة السلبيات والمعوقات وإزالتها، وتيسير كافة الإجراءات للمواطنين المترددين على الديوان، وذلك من خلال لجنة موسعة تضم الشئون القانونية، والشئون المالية والإدارية، وإدارة المتابعة، وإدارة التعليم الخاص.

وعلى هامش المتابعة، تفقد وكيل الوزارة فعاليات التدريب الأكاديمي للدمج التعليمي، بعنوان "الدمج التعليمى والتطبيقات التكنولوجية المساعدة "، والذي يتم بالتعاون المشترك بين وزارة الاتصالات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.