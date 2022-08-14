اليوم السابع
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وزير العدل ينعي ضحايا حادث حريق كنيسة المنيرة

الأحد، 14 أغسطس 2022 05:56 م
وزير العدل ينعي ضحايا حادث حريق كنيسة المنيرة المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

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نعى المستشار عمر مروان وزير العدل، ضحايا حريق كنيسة المنيرة "أبو سيفين" بالجيزة، الذي اندلع صباح اليوم، ويشاطر الإخوة المسيحيين الأحزان ويتقدم بخالص العزاء لأسرهم ولقداسة البابا تواضروس بطريرك الكرازة المرقسية، ويتمنى للمصابين سرعة الشفاء.
 
 
كان حريق شب فى كنيسة أبو سيفين فى إمبابة، حيث هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، والتى بلغت 37 سيارة، وتم نقل 55 حالة إلى مستشفيي إمبابة العام، والعجوزة. 
 
واسفر الحادث الأليم عن 41 وفاة، بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع بسبب محاولات هروب الضحايا.
 
 

كنيسة المنيرة

حادث كنيسة المنيرة

وزير الصحة

ضحايا كنيسة المنيرة

حريق كنيسة المنيرة

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الرئيس السيسي

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

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