وزير العدل ينعي ضحايا حادث حريق كنيسة المنيرة

كتب إبراهيم قاسم

نعى المستشار عمر مروان وزير العدل، ضحايا حريق كنيسة المنيرة "أبو سيفين" بالجيزة، الذي اندلع صباح اليوم، ويشاطر الإخوة المسيحيين الأحزان ويتقدم بخالص العزاء لأسرهم ولقداسة البابا تواضروس بطريرك الكرازة المرقسية، ويتمنى للمصابين سرعة الشفاء.

كان حريق شب فى كنيسة أبو سيفين فى إمبابة، حيث هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، والتى بلغت 37 سيارة، وتم نقل 55 حالة إلى مستشفيي إمبابة العام، والعجوزة.

واسفر الحادث الأليم عن 41 وفاة، بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع بسبب محاولات هروب الضحايا.