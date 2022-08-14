وزير الدفاع يلتقى بمقاتلى القوات البحرية المصرية

كتب زكى القاضى

التقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من مقاتلى القوات البحرية ، وذلك فى إطار اللقاءات التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة، للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات .

بدأ اللقاء بكلمة اللواء بحرى أركان حرب أشرف عطوة قائد القوات البحرية، أكد خلالها حرص رجال القوات البحرية على بذل الغالى والنفيس لحماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية، مشيراً إلى أن القوات البحرية بما تمتلكه من منظومة تسليح متطورة قادرة على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة وإقتدار .

وألقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة لرجال القوات البحرية ، مشيداً بالدور الذى يقومون به وتنفيذهم كافة المهام التى توكل إليهم على أكمل وجه .

مؤكداً على أن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والإستعداد لتأمين حدود الدولة والتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر وإستقرارها ، وأدار القائد العام حواراً مع مقاتلى القوات البحرية تناول خلاله التحديات المطروحة على الساحات المحلية والإقليمية والدولية ، كما إستمع إلى أرائهم وإستفساراتهم حول مختلف القضايا ، مشيداً بما لمسه من فهم واعى وإدراك تام لمختلف القضايا والموضوعات .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .