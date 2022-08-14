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وزير التعليم العالى ينعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة

الأحد، 14 أغسطس 2022 04:00 م
وزير التعليم العالى ينعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي
كتب محمد صبحى

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نعى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، ببالغ الحزن والأسى ضحايا كنيسة أبو سيفين، والذي وقع صباح اليوم الأحد بمحافظة الجيزة، وأسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من المواطنين، معربًا عن خالص التعازي لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يمن على الضحايا بواسع رحمته، وعلى المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من أي مكروه أو سوء.

في سياق متصل قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، أنه تقرر صرف 100 ألف جنيه إعانة لكل أسرة من ضحايا الحريق و20 الف جنيه للمصابين بحريق كنيسة أبو سيفين.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه فور وقوع الحريق بدعم أسر الضحايا والمصابين على الفور ، مشيرا إلى أن حريق أبو سيفين حدث نتيجة ماس بمبنى الكنيسة ، موضحا أن أجهزة الدولة بكافة أجهزتها تحركت فور وقوع الحريق الحماية المدنية بذلت جهود كبيرة فى السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفين، موجها بتوفير كافة الرعاية الصحية للمصابين.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قدم خلاله تعازيه فى ضحايا الحادث المؤلم، الذى وقع صباح اليوم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، قائلا: أتقدم بتعازى الحكومة والمصريين جميعا لقداستكم، ولأهالى الضحايا فى هذا الحادث الأليم، الذى أحزننا جميعا.

 

وجدد رئيس الوزراء خلال الاتصال التأكيد على قيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لمصابى الحادث، وكذا لأسر الضحايا، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعياً الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يعجل بشفاء المصابين.

 

 


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