اليوم السابع
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هانى ‫سويلم يشكر محمد عبد العاطى لمجهودات المبذولة فى "الرى" الفترة الماضية

الأحد، 14 أغسطس 2022 07:19 م
هانى ‫سويلم يشكر محمد عبد العاطى لمجهودات المبذولة فى "الرى" الفترة الماضية الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والدكتور محمد عبد العاطى الوزير السابق
كتبت أسماء نصار

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التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى،  اليوم، الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى السابق.

وتوجه سويلم بالشكر لعبد العاطى على المجهودات الكبيرة التى بذلها خلال السنوات الستة الماضية لخدمة الوزارة والارتقاء بمنظومة الموارد المائية والرى فى مصر.

وتعهد سويلم بمواصلة مسيرة العمل والانجاز بما يحقق الأهداف المرجوة لتطوير وتحديث المنظومة المائية وخدمة المواطنين بأعلى درجة من الكفاءة والفاعلية

وأعرب عبد العاطى عن خالص تهانيه للدكتور سويلم، وتمنياته بالتوفيق والارتقاء بمنظومة العمل بالوزارة بما يملكه سيادته من خبرات دولية ومحلية وعلمية كبيرة.

 


وزير الرى

هانى سويلم

محمد عبد العاطى

الرى



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