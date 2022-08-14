اليوم السابع
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نقابات التمريض والعلوم الصحية والزراعيين تنعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

الأحد، 14 أغسطس 2022 03:18 م
نقابات التمريض والعلوم الصحية والزراعيين تنعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة
كتبت ــ آية دعبس

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تقدم مجلس نقابة التمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بخالص التعازي في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة مطار إمبابة، كما تقدمت بالعزاء لأسر من توفاهم الله إثر هذا الحريق، داعية الله أن يحتسبهم من الشهداء، لافتة إلى أن أطقم التمريض مسخرين لخدمة المرضى والمصابين. 
 
وتقدمت بالتعازي لقداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين الذى وقع صباح اليوم، الأحد، بمنطقة إمبابة بالجيزة.
 
كما نعت النقابة العامة للعلوم الصحية، نقيبا ومجلسا، وكافة النقابات الفرعية ومجالس إداراتها، ببالغ الحزن والأسى، ضحايا حريق في كنيسة أبو سيفين، وقدمت النقابة خالص التعازي لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه أو سوء.
 
في سياق متصل، تقدم الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ومجلس النقابة وجموع الزراعيين للشعب المصري وللرئيس عبد الفتاح السيسي وقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بخالص العزاء في ضحايا حريق كنيسة أبو سفين بإمبابة محافظة الجيزة، وندعو الله بالشفاء العاجل للمصابين وأن يلهم أهل الضحايا الصبر والسلوان.
 
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الوفيات في الحريق بلغ41 وفاة، بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع بسبب محاولات هروب الضحايا، منوهة إلى مغادرة 2 من المصابين للمستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما يتلقى الرعاية الطبية حاليا 12 مصابا، منهم 5 في مستشفى العجوزة، و7 مصابين في مستشفى إمبابة العام، مشيرا إلى أن 4 من المصابين حالتهم غير مستقرة.
 
 

كنيسة المنيرة

حادث كنيسة المنيرة

وزير الصحة

ضحايا كنيسة المنيرة

حريق كنيسة المنيرة

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الرئيس السيسي

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

اليوم السابع بلس

كنيسه المنيره



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