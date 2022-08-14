مينسك تحذر دول الغرب من عواقب مصادرة ممتلكاتها

وكالات

حذر رئيس الوزراء البيلاروسي رومان غولوفتشينكو، من أنه إذا أقدمت دول الغرب على مصادرة الممتلكات البيلاروسية لديها، فإن مينسك سترد بالمثل.

وقال غولوفتشينكو عبر قناة "بيلاروس -1" السبت: "إذا مضوا إلى أبعد من ذلك، ونفذوا تهديداتهم بالمصادرة والتأميم وغيرها من الإجراءات، سوف نرد بإجراءات مماثة على الفور".

وأشار إلى أن السياسيين الغربيين "يطلقون تهديدات وتصريحات تتعلق بخطط المصادرة والتأميم، ولكن حتى الآن لم نشهد سوابق من الاستيلاء على الممتلكات البيلاروسية".

وقال: بالإشارة لتعامل دول الاتحاد الأوروبي مع الشركات البيلاروسية "فهناك ضغط، وتراجع في ظروف العمل، وحظر أو تقييد تحويل المدفوعات".