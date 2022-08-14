اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أغسطس 2022 12:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مينسك تحذر دول الغرب من عواقب مصادرة ممتلكاتها

الأحد، 14 أغسطس 2022 12:00 ص
مينسك تحذر دول الغرب من عواقب مصادرة ممتلكاتها رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر رئيس الوزراء البيلاروسي رومان غولوفتشينكو، من أنه إذا أقدمت دول الغرب على مصادرة الممتلكات البيلاروسية لديها، فإن مينسك سترد بالمثل.

وقال غولوفتشينكو عبر قناة "بيلاروس -1" السبت: "إذا مضوا إلى أبعد من ذلك، ونفذوا تهديداتهم بالمصادرة والتأميم وغيرها من الإجراءات، سوف نرد بإجراءات مماثة على الفور".

وأشار إلى أن السياسيين الغربيين "يطلقون تهديدات وتصريحات تتعلق بخطط المصادرة والتأميم، ولكن حتى الآن لم نشهد سوابق من الاستيلاء على الممتلكات البيلاروسية".

وقال: بالإشارة لتعامل دول الاتحاد الأوروبي مع الشركات البيلاروسية "فهناك ضغط، وتراجع في ظروف العمل، وحظر أو تقييد تحويل المدفوعات".


بيلاروسيا

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة

الحكومة الأوكرانية تلغي اتفاقية تعاون بين وزارتى داخليتها مع بيلاروسيا

الجمعة، 12 أغسطس 2022 03:44 م

بيلاروسيا تنفى وقوع انفجارات فى مطاراتها العسكرية

الخميس، 11 أغسطس 2022 09:52 ص

بيلاروسيا تحث الاتحاد الأوروبي والغرب على التخلي عن الضغوط والعقوبات والعودة إلى الحوار

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 03:00 ص

أمريكا توسع نطاق عقوباتها ضد بيلاروسيا لتشمل بعض كبار المسؤولين

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 06:54 م

تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون نينجا" في بيلاروسيا

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 04:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة