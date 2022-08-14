مطار مرسي علم الدولى يستقبل اليوم 16 رحلة دولية بينها "6" من إيطاليا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، 16 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، تقل على متنها قرابة 6 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن 122 رحلة أسبوعية تصل خلال الأسبوع.

وتبين من جدول رحلات اليوم وصول رحلة من بولندا و6 رحلات من التشيك، و6 رحلات من ايطاليا، ورحلة داخلية، ورحلة المانية ورحلة من البلجيك، ضمن 122 رحلة دولية اوربيةيستقبلها المطار بداية من امس السبت حتي الجمعة المقبلة .

وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية، أن من بين 122 رحلة طيران الوافدة خلال الأسبوع 115 رحلة دولية تصل خلال الاسبوع منها 7 رحلات أخرى داخلية، وتصل الرحلات الدولية من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندا، و23 من المطارات الإيطالية.

بينما يستقبل المطار خلال الأسبوع 17 رحلة من ألمانيا، 36 رحلة من التشيك، والذى يعد أكبر وصول، وكذلك 22 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة و4 من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.