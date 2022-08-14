مصرع طالب جامعة بسبب اصطدام دراجة بخارية به في بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

لقى طالب مصرعه اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته بنزيف داخلي على المخ، إثر تصادم دراجة بخارية به، بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، ونقلت جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بشخص، بمدينة الفشن جنوب المحافظة، ما أدي إلي وفاته في الحال، وتم التوجيه بنقل جثة المتوفي إلي المستشفي، وضبط سائق الدراجة البخارية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق جثة المتوفي ويدعي، مينا ابنوب ثابت 23 عامًا، طالب في كلية العلوم، مقيم قرية ابسوج دائرة مركز الفشن، وتم إيداع جثته داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

تم تحرير المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة واخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء مفتش الصحة المختص تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم جثة المتوفي إلي ذويه لدفنه بمقابر العائلة.