اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أغسطس 2022 05:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مربح ويجلب عملة صعبة.. 500 فدان منزرعة بمحصول "اللوف" ببلبيس في الشرقية

الأحد، 14 أغسطس 2022 05:00 ص
مربح ويجلب عملة صعبة.. 500 فدان منزرعة بمحصول "اللوف" ببلبيس في الشرقية زراعة محصول اللوف
الشرقية – فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اللوف محصول اقتصادى كبير يدر ربحا كثيرا نظرا لكثرة الطلب عليه حاليا، حيث كان فى السابق يستعمل كمتسلق فى الحدائق الخاصة وانتشرت حاليا زراعته حيث أصبح له قيمة تجارية كبيرة فى السوق المحلى بجانب السوق الرائجة فى الخارج حيث يدخل فى العديد من الصناعات.

وقال المهندس قطب عبد السميع عيسى، مدير الإدارة الزراعية بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، أن زراعة اللوف أصبحت متواجدة بأرض بلبيس وكانت من الزراعات المنسية فى السنوات الماضية، الفترة الأخيرة كثرت زراعتها تحديدا بقرى أنشاص الرمل والزوامل وأرملة وسلمنت ومنية سلمنت والكفر القديم بمساحة 500 فدان، حيث اتجه المزارع لزراعة اللوف لكونه محصول مثمر ومربح، وزراعة الفدان فى العام الأول تتكلف من 40 إلى 45 ألف جنيه، وبعد ذلك تقل التكلفة لوجود الحوامل والأخشاب، وبعد ذلك التكلفة تكون منحصرة فى التقاوى والأسمدة.

 وتابع: أن زراعة اللوف تبدأ في منتصف شهر مارس من كل عام، وتبدأ عملية جمع المحصول فى شهر أغسطس وينتهي فى أواخر شهر يناير ويتم جمع المحصول على دفعات عند ظهور علامات النضج على الكيزان ومن أهم هذه العلامات يتغير لون الكيزان من الأخضر الداكن إلى اللون الأصفر الباهت بسبب فقد كمية من الماء وبالتالى تجف ألياف الكيزان وتتماسك تحدث الكيزان الناضجة صوتا رنانا عند ضربها بالظفر بينما الكيزان الغير ناضجة تحدث صوتا مكتوما، تجمع الكيزان بقصها من العنق بمقص الحدائق وتنقل مباشرة إلى مناشر معرضة للشمس ويقص طرفها ثم تدق على عروق من الخشب لفصل القشرة الخارجية الصلبة والتخلص من البذور ثم تشق الكيزان طوليا وتفرد اليافها وتلقى فى احواض التعطين مدة يومين إلى ثلاثة أيام للتخلص من المادة المخاطية.

وأوضح أن عملية التعطين من أهم عمليات اعداد المحصول للتسويق وذلك للتخلص من المادة الغروية التى تكثر بالكيزان لأنها تسبب اصفرار الكيزان أو اسمرارها وتصبح غير صالحة للبيع ويجب غسلها جيدا من هذه المادة خاصة إذا أريد تخزين المحصول لحين تصديره ويجب التأكد من أن ماء الحوض نقيا نظيفا خاليا من المادة المخاطية قبل وضع ألياف الكيزان بها لذا يجب غسل الأحواض جيدا عقب تعطين كل دفعة ثم يعاد ملئها بماء نقى فى كل مرة.

IMG_٢٠٢٢٠٨٠١_١٢١٥٥٧
زراعة محصول اللوف

 

IMG_٢٠٢٢٠٨٠١_١٢١٦٣٩_1
زراعة محصول اللوف

 

 


الشرقية

محصول اللوف

ادارة بلبيس الزراعية

قرية سلمنت



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة