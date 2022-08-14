مدير مستشفى المنصورة الجامعى يستعرض خطة تطوير الوحدات الطبية

استقبل الدكتور محمود محمد المليجى، القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة الدكتور الشعراوى كمال مدير المستشفى الجامعى الرئيسى لمناقشة عمليات تطوير الوحدات والخدمات المقدمة للمرضى.

واستعرض الدكتور الشعراوى كمال، الوضع الحالى لمراحل تطوير بعض الوحدات الطبية بالمستشفى الرئيسى وفقاً للجداول الزمنية المحددة، وذلك حرصًا على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتى تشمل تطوير قسم 11 جراحة حريم، المعامل، قسم التعقيم، تركيب جهاز الجراح الآلى وهو أحدث جهاز روبوت جراحى، التجهيزات الازمة لتركيب أحدث جهاز المعالج الخطى لخدمة مرضى الأورام والطب النووى، تطوير مجمع العنايات ليكون مركزا للجهاز التنفسى والصدر، إنشاء وحدة لعلاج القدم السكرى بمبنى الباطنة الخاصة وتطوير مداخل المستشفى وانشاء مجمع خدمات لزوار المرضى وتجهيز عدد 5 ماكينات صراف إلى لخدمة العاملين.

وشدد الدكتور محمود محمد المليجى خلال اللقاء على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ومراعاة اجراءات الأمن والسلامة مؤكداً على أهمية تطوير الوحدات الطبية بمستشفى الجامعة الرئيسى بما يضمن تقديم أفضل أوجه الرعاية للمترددين على المستشفى والقضاء على قوائم الانتظار.