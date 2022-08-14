مدير أمن الجيزة يصل مستشفي العجوزة للاطمئنان على ضحايا حريق كنيسة المنيرة

كتب أحمد عبد الهادى

وصل منذ قليل اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، مقر مستشفي العجوزة، للاطمئنان على ضحايا حادث حريق كنيسة المنيرة، ووجه بضرورة توفير الرعاية الكاملة للمصابين.

وكشف مدير أمن الجيزة، تفاصيل حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، وتعامل قوات الحماية المدنية مع الحريق، والسيطرة عليه، وذكر أنه تبلغ لإدارة الحماية المدنية، بوجود بلاغ حريق بكنيسة أبو سيفين، الساعة الثامنة و57 دقيقة، تم انتقال قوات الحماية المدنية والوصول بكامل معداتها، ومحاصرة النيران، والتعامل مع البلاغ، لمدة ربع ساعة، حتى تمت السيطرة على النيران، ونتج من خلال فحص المعمل الجنائي، وجود ماس كهربائي ناتج عن استخدام مولد كهربائي، وجهاز تكييف داخلي، عقب ذلك حدث الشرر الناتج عنه البلاغ.

من جانبه قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أن حريق كنيسة أبو سيفين حدث نتيجة ماس بمبني الكنيسة، موضحا أن الدولة بكافة أجهزتها تحركت فور وقوع الحريق الحماية المدنية بذلت جهود كبيرة في السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفين ، موضحا إنه وجه بتوفير كافة الرعاية الصحية للمصابين.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قدم خلاله تعازيه في ضحايا الحادث المؤلم، الذي وقع صباح اليوم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، قائلا: أتقدم بتعازي الحكومة والمصريين جميعا لقداستكم، ولأهالي الضحايا في هذا الحادث الأليم، الذي أحزننا جميعا.

وجدد رئيس الوزراء خلال الاتصال التأكيد على قيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لمصابي الحادث، وكذا لأسر الضحايا، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعياً الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يعجل بشفاء المصابين.