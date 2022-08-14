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مدبولى: الحماية المدنية بذلت جهودا كبيرة في السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفين

الأحد، 14 أغسطس 2022 03:36 م
مدبولى: الحماية المدنية بذلت جهودا كبيرة في السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ، أن الحماية المدنية بذلت جهودا كبيرة في السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفين، موضحا أنه وجه بتوفير كافة الرعاية الصحية للمصابين.
 
وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قدم خلاله تعازيه في ضحايا الحادث المؤلم، الذي وقع صباح اليوم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، قائلا: أتقدم بتعازي الحكومة والمصريين جميعا لقداستكم، ولأهالي الضحايا في هذا الحادث الأليم، الذي أحزننا جميعا.
وجدد رئيس الوزراء خلال الاتصال التأكيد على قيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لمصابي الحادث، وكذا لأسر الضحايا، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعياً الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يعجل بشفاء المصابين.
 
 

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