محمد المنفى يبعث برقية عزاء للرئيس السيسي في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

كتب: أحمد جمعة

بعث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، إثر الحريق الذي وقع بكنيسة أبو سيفين بالجيزة اليوم الأحد، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وأكد المنفي في برقيته نشرها مكتب إعلام المجلس الرئاسي الليبي "نشارككم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف دولة ليبيا مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب المصري الشقيق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه."