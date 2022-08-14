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محمد المنفى يبعث برقية عزاء للرئيس السيسي في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

الأحد، 14 أغسطس 2022 04:46 م
محمد المنفى يبعث برقية عزاء للرئيس السيسي في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى
كتب: أحمد جمعة

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بعث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، إثر الحريق الذي وقع بكنيسة أبو سيفين بالجيزة اليوم الأحد، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

 

وأكد المنفي في برقيته نشرها مكتب إعلام المجلس الرئاسي الليبي "نشارككم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف دولة ليبيا مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب المصري الشقيق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه."

 


حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

حريق كنيسة المنيرة

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

عزاء ضحايا كنيسة أبو سيفين



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