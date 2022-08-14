محافظ سوهاج يترأس اجتماع اللجنة العليا لتراخيص البناء وحوكمة العمران

سوهاج – عمرو خلف ومحمود مقبول

ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص البناء وحوكمة العمران، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء أحمد عبد الله مساعد المدير لشئون الأمن، والمستشار الحسيني الجندي المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسي للمحافظة، وأعضاء اللجنة.

وناقش محافظ سوهاج مع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أعمال التراخيص التي تم إرسالها إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما تناول الاجتماع حصر موقف التراخيص التي تم فحصها وعرضها على اللجنة، وعددها تسعة تراخيص، كما قامت اللجنة بمراجعة عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن استئناف أعمال البناء، لإبداء الرأي فيها.

وأكد "الفقي" على أهمية دور اللجنة في ضبط منظومة التراخيص وحوكمة منظومة العمران، وإرساء الأسس والقواعد التي يتم العمل بها وفقا للإجراءات واللوائح القانونية المقررة، وتطبيق القوانين والقرارات على أي إنشاء جديد في نطاق المحافظة، طبقا لأحكام قانون البناء 119، والاشتراطات البنائية الجديدة.