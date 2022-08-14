محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف شارع ونفق الشموت ببنها وتطوير كوبري عرابي بشبرا

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية للأعمال النهائية من رصف وتطوير طريق ونفق الشموت بمدينة بنها، ومتابعة أعمال تطوير كوبري عرابي وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطريق ورصف الشوارع الرئيسية والفرعية وتجميل الميادين والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع والقضاء على المظاهر العشوائية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث استهل المحافظ بتفقد أعمال تطوير ورصف شارع الشموت ونفق الشموت.

وأكد المحافظ، أنه يبلغ طول نفق وطريق الشموت 1 كيلومتر، بتكلفة 6 ملايين جنيه، وتقوم بتنفيذه الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث تم الانتهاء من رشه بمادة الـ M.c.o وعمل الطبقة الرابطة بطول 70 متر، وبعد ذلك سيتم الانتهاء من الطبقة الرابطة ورشه بمادة الـ RC ثم الطبقة السطحية والنهائية، بالإضافة لعمل جزيرة وسطى بطول 300م وعرض 1.5 متر وزراعة أعمدة إنارة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وشدد "الهجان"، على ضرورة تلافي أي مشكلات في الرصف، من رفع مطابق الصرف الصحي لتتناسب مع مستوى الرصف، مع بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للمواصفات القياسية.

واستكمل المحافظ، جولته بتفقد أعمال تطوير كوبري أحمد عرابي في المرحلة النهائية، حيث تم الانتهاء من رصف جميع المطالع والمنازل للكوبري وتتم الآن أعمال دهانات الأسوار الحديدية والبلدورات، كما تتم أيضا أعمال معالجة الفواصل والتي يبلغ عددها 54 فاصلا لتيسير الحركة المرورية بالكوبري، حيث أوضح المحافظ خلال الجولة أنه بعد انتهاء أعمال التطوير بالكوبري سيتم تخفيف التكدسات المرورية بمعظم مدينة شبرا الخيمة، حيث يمثل كوبري عرابي محورا مروريا هاما ينقل الحركة المرورية من شبرا الخيمة إلى الطريق الزراعي والعكس، وسيتم افتتاح الكوبري رسميا في العيد القومي للمحافظة وبلغت تكلفة أعمال التطوير 40 مليون جنيه.

واختتم المحافظ، الجولة بتفقد أعمال النظافة والإشغالات بشارع أحمد عرابي، حيث شدد على ضرورة التواجد الميداني بالشوارع ومتابعة ورديات النظافة للحفاظ على المظهر العام، موجهاً بتوحيد الجهود للتعامل الفوري مع كافة تجمعات القمامة وضبط جميع المركبات التي تقوم بإلقاء القمامة والمخلفات في الشارع والتحفظ عليها بعد الانتهاء من رفع تلك التراكمات، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة التزام العمال بارتداء الزي الرسمي لهم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وخلال الجولة، تأكد المحافظ، من الانتهاء من تركيب خطوط المياه بطول شارع أحمد عرابي موجها بالبدء في تركيب خط طرد صرف صحي جديد وذلك بالتنسيق بين حي غرب شبرا الخيمة وشركتي الصرف صحي بالقاهرة والقليوبية، وذلك لمتابعة استكمال أعمال الرصف والانتهاء من أعمال التطوير، ورافق المحافظ في الجولة كل من المهندس على عبدالستار رئيس مركز ومدينة بنها، واللواء أحمد مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء ماهر كامل رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والمهندسة نهى أيوب مدير الهيئة العامة للطرق والكباري بالقليوبية.