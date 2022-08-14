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مجلس كنائس مصر ينعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الأحد، 14 أغسطس 2022 05:08 م
مجلس كنائس مصر ينعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة حريق كنيسة ابو سيفين
كتب ـ محمد الأحمدى

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ينعى مجلس كنائس مصر ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة الذي اندلع صباح اليوم.
 
وقال الأمين العام لمجلس كنائس مصر الأرشمندريت الدكتور ذمسكينوس الأزرعي: أتقدم بعميق مشاعر الحزن والمواساة بالعزاء بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس كنائس مصر لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولأسر جميع الضحايا، ونتضرع إلى الله العظيم أن يمنحهم الصبر والسكينة على هذا المصاب الذي آلمنا جميعا، وأن يترأف على المصابين ويمنحهم الشفاء العاجل، حمى الله مصر أرض الكنانة المباركة وشعبها من كل شر وسوء.
 
وشب حريق كبير فى كنيسة الشهيد أبو سيفين بمنطقة مطار إمبابة أثناء القداس الإلهي صباح اليوم، مما أسفر عن إصابة بعض المصلين، وتم نقلهم إلى مستشفيى إمبابة العام ومستشفى العجوزة.
 
وتابعت الكنيسة فى بيان رسمى لها، أن قداسة البابا قدم التعزية في الضحايا، مشيرًا إلى أنه يتابع مع الأجهزة المعنية كافة الأمور المتعلقة بالحادث.
 
وأضافت الكنيسة فى بيانها: "قالت مصادر من وزارة الصحة، إن الوفيات وصلت حتى الآن 41 شخصا بينما بلغ عدد المصابين 14 شخصًا".
 
وقال قداسته في تعزيته:"نتابع بكل الأسى الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم في كنيسة الشهيد العظيم مرقوريوس أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة، شمال الجيزة. ونحن على تواصل مستمر مع القيادات المحلية بالمحافظة ووزارة الصحة وكافة المسئولين، وإذ نعزي أسر الضحايا فإننا نصلي من أجل المصابين والمجروحين واثقين أن يد الله ترحمنا جميعًا."
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كنيسه ابو سيفين

كنيسه الشهيد ابو سيفين

عزاء ضحايا كنيسة أبو سيفين

كنيسة المنيرة

حادث كنيسة المنيرة

وزير الصحة

ضحايا كنيسة المنيرة

حريق كنيسة المنيرة

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الرئيس السيسي

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حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

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حريق كنيسة امبابة

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حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

اليوم السابع بلس

كنيسه المنيره



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