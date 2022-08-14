مجلس كنائس مصر ينعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

كتب ـ محمد الأحمدى

ينعى مجلس كنائس مصر ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة الذي اندلع صباح اليوم.

وقال الأمين العام لمجلس كنائس مصر الأرشمندريت الدكتور ذمسكينوس الأزرعي: أتقدم بعميق مشاعر الحزن والمواساة بالعزاء بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس كنائس مصر لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولأسر جميع الضحايا، ونتضرع إلى الله العظيم أن يمنحهم الصبر والسكينة على هذا المصاب الذي آلمنا جميعا، وأن يترأف على المصابين ويمنحهم الشفاء العاجل، حمى الله مصر أرض الكنانة المباركة وشعبها من كل شر وسوء.

وشب حريق كبير فى كنيسة الشهيد أبو سيفين بمنطقة مطار إمبابة أثناء القداس الإلهي صباح اليوم، مما أسفر عن إصابة بعض المصلين، وتم نقلهم إلى مستشفيى إمبابة العام ومستشفى العجوزة.

وتابعت الكنيسة فى بيان رسمى لها، أن قداسة البابا قدم التعزية في الضحايا، مشيرًا إلى أنه يتابع مع الأجهزة المعنية كافة الأمور المتعلقة بالحادث.

وأضافت الكنيسة فى بيانها: "قالت مصادر من وزارة الصحة، إن الوفيات وصلت حتى الآن 41 شخصا بينما بلغ عدد المصابين 14 شخصًا".

وقال قداسته في تعزيته:"نتابع بكل الأسى الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم في كنيسة الشهيد العظيم مرقوريوس أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة، شمال الجيزة. ونحن على تواصل مستمر مع القيادات المحلية بالمحافظة ووزارة الصحة وكافة المسئولين، وإذ نعزي أسر الضحايا فإننا نصلي من أجل المصابين والمجروحين واثقين أن يد الله ترحمنا جميعًا."