مجلس الاتحاد الروسي: الحياد السويسري تعرض لخلل قوي

كتب أحمد عرفة

قال جريجوري كاراسين رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، إن الحياد السويسري تعرض لخلل قوي، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، أن الحياد السويسري فشل فشلا ذريعا، وعلى ما يبدو تحاول سلطات سويسرا تكرار السير وفق سيناريو عام 2008، عندما عرضت برن، بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وجورجيا، أن تقوم بتمثيل مصالح كل من الدولتين لدى الأخرى. ونحن وافقنا على ذلك في وقتها.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، أن مسالك السويسريين كانت حذرة لكنها مقروءة وعادلة وحتى الآن، بالمناسبة، لا زالت تعمل المكاتب التمثيلية كفروع رسمية للسفارة السويسرية في كلتا العاصمتين، وباختصار، حدث ذلك وما زال يعمل لكن من أين في الوضع الحالي حول أوكرانيا، ظهر مثل هذا الهيجان والهرج لدى الجانب السويسري الذي اندفع لدعم وتأييد القرارات المعادية لروسيا – هذا هو السؤال المحير، هل لويت ذراعهم ربما هذا محتمل ولكن هذا التصرف ضرب بشدة وأساء كثيرا للموقف المعتاد لسويسرا كلاعب محايد.