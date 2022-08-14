كل ما تريد معرفته عن الشباب فى مصر بمناسبة اليوم العالمى للشباب

بمناسبة اليوم العالمى للشباب الذى يوافق 12 أغسطس من كل عام والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من المؤشرات الهامة للشباب وفقا لما يلي:

- قدر الجهاز أن هناك 1.2 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين (15،24 سنة)، يمثلون 16% من سكان العالم، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الشباب بنسبة 7% بحلول عام 2030 - الموعد المرتجى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة - ليصل إلى حوالى 1.3 مليار شاب وشابة.

- من أهم المؤشرات بلغ عدد الشباب فى الفئة العمرية (18 ـ 29سنة) 21.6 مليون نسمة بنسبة 21% من إجمالى السكان، تبلغ نسبة كل من الذكور والإناث الشباب من إجمالى السكان (10.6% ذكور،10.4% إناث).

- بلغ إجمالى عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالى 3.4 مليون طالب (51.4% ذكور، 48.6% إناث)، منهـم 170.9 ألف طالــب مقـيد بالمعـاهـد الفـنية فوق المتوسطة حكـومية وخاصة (46.5% ذكور، 53.5% إناث)، وبلغ إجمالى عدد الطلاب المقيدين فى الجامعات الحكومية والأزهرية 2.5 مليون طالب، مقابل 221 ألف طالب فى الجامعات الخاصة.

- بلغت نسبـة المقيـدين فـى الكليات النظرية بالجامعـات الحكومية والأزهــر76.5% من إجمالى المقيـديـن فى تلك الجامعات (45.7% ذكــور، 54.3% إناث) مقابـل 23.5% فــى الكليات العملية (52.9% ذكــور، 47.1% إناث)، وبلغـت نسبة المقيديـن فى الكليات النظريـة بالجامعات الخاصة 25.8% من إجمالى المقيدين فى تلك الجامعات (48.8% ذكور، 51.2% إناث) مقابل 74.2% فى الكليات العملية (55.7% ذكور، 44.3% إناث).

- بلغ إجمالـى عدد خريجى الجامعـات الحكوميـة والخاصة 489320 خريج (209528 ذكور، 279792 إناث) منهـم 452665 خريجـاً من الجامعات الحكومية بنسبة 92.5% وعدد 36655 خريجاً من الجامعات الخـاصة بنسبة 7.5%.

- قدرت البيانات أن 40.2% نسـبة مساهمة الشباب (18-29سنة) فى قوة العمل (64.1%ذكور، 14.3%إناث)، و38.9% من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهـل متوسط، و23.4% من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل جامعى فأعلى، و14.7% من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل أقل من المتوسط، و7.9% من قوة العمل الشباب يقرأ ويكتب وشهادة محو أمية، و7.7% من قوة العمل الشباب من الأميين، و4.2% من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل فوق المتوسط وأقل من الجامعي.

- بلغــت نسبــة الشبــاب المشتغلين بعمــل دائــم 56.7% من إجمالى المشتغلين الشباب (53.2% ذكور، 81.7% إناث)، كمـا بلغـت نسبة العاملين بعقد قانونى 21% (16.1% ذكــور، 55.7% إناث)، وبلغ معدل البطالة بين الشباب 15.4% (11% ذكور، 36.5% إناث)، وبلغ معدل البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهــل جامــعى فأعلى 33.3% (24.5% ذكـور، 47.3% إناث) مقابـل 3.3% للأميين (3.1% ذكـور، 5.1%إناث).