كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بسوهاج وضبط مرتكب الواقعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العسيرات بمديرية أمن سوهاج من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله (طالب) عن مسكنهما ، ولم يتهم أحد بالتسبب فـى غيابه.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج أسفرت جهوده عن وجود شبهة جنائية فى غياب المذكور، وأن وراء إرتكابها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه واقعة مقتل المتغيب لوجود خلافات بينهما ، حيث قام بإستدراجه إلى أحد الطرق بين الزراعات وقام بالتعدى عليه بإستخدام سلاح أبيض مما أدى إلى وفاته وعقب ذلك قام بوضع جُثته داخل جوال وقام بإلقائه بأحد المجارى المائية بدائرة المركز ، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وتم إنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.