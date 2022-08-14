قبول استئناف حسن مالك وتخفيف حبسه إلى سنة واحدة

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، قبول استئناف رجل الأعمال الإخواني حسن مالك على حكم حبسه سنتين، وتخفيفه لسنة واحدة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، كلمة قضت بمعاقبة حسن مالك ونجله حمزة والقيادى عبد الرحمن سعودى و4 آخرين بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين، وبراءة 14 متهما.

كما قررت بوضع حسن مالك و9 متهمين آخرين من المحكوم عليهم بالمؤبد والسجن المشدد فى قضية "الإضرار بالاقتصاد بالقومى" بقوائم الإرهاب، كما قررت المحكمة وضع الـ10 متهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

ومن خلال التحقيقات تيبن قيام المتهمين بإثارة الشائعات وتشويه صورة الوطن، كما كشفت التحقيقات كيفية قيام المتهمين بتهريب العملات الأجنبية للخارج والعمل على عدم استقرار سعر الصرف، ونشر الشائعات لخلق مناخ تشاؤمي بين المواطنين.