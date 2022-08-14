فوز أستاذ مساعد بكلية التربية بجائزة الدعوة والفقه الإسلامي لعام 2022

الإسكندرية - أسماء على بدر

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور خالد صلاح محمود، الأستاذ المساعد بقسم أصول التربية بكلية التربية، بمناسبة فوزه بجائزة الدعوة، والفقه الإسلامي التقديرية لعام 2022، والممنوحة من قبل هيئة قضايا الدولة.

وكرمه المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة بمقر الهيئة، بعد إعلان فوزه بالجائزة من قبل اللجنة العليا للجائزة والمشكلة من رئيس هيئة قضايا الدولة، وعضوية الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، وأمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن بحثه المقدم بعنوان: "مواجهة الاوبئة في الفكر الإسلامي"، متمنياً له المزيد من التقدم والتوفيق والسداد.