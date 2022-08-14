فريق بحثي أسترالي يطور طريقة لزيادة عدد مرات شحن خلايا الوقود الهيدروجينية الصلبة

كشف فريق بحثى أسترالى عن طريقة جديدة لزيادة عدد مرات شحن خلية الوقود الهيدروجينية الصلبة فى ظل زيادة الاهتمام باستخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة المتجددة وتعاظم أهمية تقليل انبعاثات الكربون الضارة التى تنتج عن استخدام مصادر الوقود الأحفورى كأحد أهداف الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتى تستضيفها مصر فى شهر نوفمبر القادم فى مدينة شرم الشيخ.

وذكر موقع ساينس نيوز، نقلا عن الفريق البحثى الأسترالى بجامعة سيدنى بالتعاون مع جامعة "كوينزلاند" التكنولوجية - أن الهيدروجين يستقطب أهمية كبيرة للغاية كونه طريقة فعالة لتخزين "الطاقة الخضراء" من مصادر متجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن غاز الهيدروجين المضغوط يعتبر أكثر الأشكال الشائعة لتخزين الهيدروجين الأخضر، والذى يمكن أن يتم تخزينه فى صورة سائلة أو صورة صلبة.

وقال الباحث بجامعة سيدنى التكنولوجية الدكتور سعيد الإسلام "إن تخزين الهيدروجين، وخاصة فى شكل هيدرات خلالية أو هيدرات معدنية، يجذب انتباه الكثيرين؛ لأنه يعتبر طريقة آمنه ومضغوطة وأقل تكلفة من الغاز المضغوط أو السائل، حيث أن الهيدرات المعدنية يمكنها تخزين أو تحرير الهيدروجين بشكل معاكس".

وأضاف أن طريقة الهيدرات المعدنية هى إحدى طرق تخزين الهيدروجين المثالية، لأنها تستخدم بشكل فورى فى إنتاج الهيدروجين من التحلل الكهربى للمصادرة المتجددة، ويمكنها أيضا تخزينه لفترات طويلة لوقت الحاجة، بالإضافة إلى إمكانية تحويله إلى غاز أو طاقة حرارية أو كهربية عند استخدام خلايا الوقود.

وأشار إلى أن تقنيات تخزين الهيدروجين عن طريق الهيدرات الخلوية يمكن أن تستخدم فى مجالات كثيرة، ومنها تخزين الطاقة فى الأقمار الصناعية ورحلات الفضاء وغيرها، غير أن مشكلة هذه الطريقة كانت فى انخفاض توصيل الحرارة، الأمر الذى يتسبب فى قلة عدد مرات شحن هذه الخلايا، وهى المشكلة التى تم العمل على حلها من خلال الدراسة البحثية.

ومن جهته، قال دكتور الهندسة الميكانيكية والميكاترونكس بجامعة سيدنى التكنولوجية البروفيسور بوشانى لاربروينرودى إنه "تم تصميم بدائل للتبادل الحرارى من داخل خلايا الوقود الهيدروجينية، مما عمل على تحسين عملية نقل الحرارة والمواد داخل هذه الخلايا التخزينية، وقلل من وقت شحن البطارية الهيدروجينية بنسبة 59%".