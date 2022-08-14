غلق 16 ورشة و21 محلا تجاريا لمخالفة مواعيد الغلق بمركز المحلة.. صور

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش.

وتم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة، والتى يتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم و المولات وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط حيث تم غلق 16 ورشة و 21 محال تجارى خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لعدد 28 محل لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.