اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أغسطس 2022 05:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق 16 ورشة و21 محلا تجاريا لمخالفة مواعيد الغلق بمركز المحلة.. صور

الأحد، 14 أغسطس 2022 05:28 ص
غلق 16 ورشة و21 محلا تجاريا لمخالفة مواعيد الغلق بمركز المحلة.. صور غلق المحلات
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش.
 
وتم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة، والتى يتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم و المولات وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط حيث تم غلق 16 ورشة و 21 محال تجارى خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لعدد 28 محل لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.
 
PHOTO-2022-08-14-00-12-24
غلق المحلات بالمحلة

 

PHOTO-2022-08-14-00-12-25
جانب من غلق المحلات بالمحلة

 

 

PHOTO-2022-08-14-00-12-25_1
جانب من الحملة

 

PHOTO-2022-08-14-00-12-26
غلق المحلات بالمحلة

 

 

PHOTO-2022-08-14-00-12-26_1
جانب من غلق المحلات بالمحلة

 

 

 


اخبار عاجلة

المحلة الكبرى

رئيس مدينة المحلة

قرارات مجلس الوزراء



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة