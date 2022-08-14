عمليات نوعية من جانب الأمن الأردنى للقبض على تجار المخدرات في المملكة.. صور

كتب: أحمد جمعة

باشرت مديرية الأمن العام الأردنية، الأحد، تنفيذ عمليات نوعية في المناطق الشمالية الشرقية للمملكة.

وأكد مكتب إعلام الأمن العام الأردني في بيان صحفى – حصل اليوم السابع على نسخة منه – أن قوة أمنية عالية الجاهزية توجد في مناطق البادية الشمالية الشرقية لتنفيذ عمليات بحث وتفتيش ومداهمات، للقبض على تجار المخدرات ومروجيها، والخارجين عن القانون.

ويشارك في تنفيذ العملية قوات الدرك الأردنية، وقيادة شرطة البادية الملكية، وإدارة مكافحة المخدرات، بالتعاون مع المديريات والإدارات الأمنية المختصة.

كان المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، قال إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات، واصلوا تنفيذ عملياتهم النوعية في مرحلة جديدة من تكثيف الجهود لمحاربة أنشطة تجارة وترويج وتهريب المواد المخدرة، وضرب اوكار المجرمين.

وأضاف أن قيادة الجهاز سخرت الامكانيات اللوجستية والعملياتية والاستخبارية كافة، للتصدي لتجار الموت والمتورطين معهم لتنالهم يد العدالة، مؤكدا أن فرق التحقيق توصل بعد عمل استخباري وعملياتي طويل من الإيقاع بالمطلوب الأول بترويج وتجارة مادة الكوكايين المخدرة في العاصمة، والقبض عليه.

وفي قضية نوعية أخرى تمكن فريق تحقيق من الإدارة بمتابعة شخص يشتبه به بالترويج والاتجار بالمواد المخدرة بعد متابعة معلومات وردت حول قيامه بعرض كمية كبيرة من المواد المخدرة للبيع، حيث تم نصب كمين محكم له، وبعد تحديد موعد ومكان نقله وبيعه للمواد المخدرة فقد جرت مداهمته داخل مركبته على أوتستراد عمان – الزرقاء وألقي القبض عليه وضبط بحوزته 50 ألف حبة مخدرة.

وفي القضية الثالثة داهمت قوة أمنية أردنية وبإسناد من الفريق الخاص داخل الإدارة احدى المزارع في محافظة البلقاء بعد التأكد بالطرق الاستخبارية بقيام مالكها باستخدامها لزراعة اشتال الماريجوانا المخدرة ، والقي القبض عليه وضُبطت داخل المزرعة 120 قوارة مزروعة باشتال الماريجوانا المخدرة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة .

ودعت مديرية الأمن العام الأردنية كل من يمارس ذلك النشاط القاتل بتسليم أنفسهم ذلك أن يد العدالة ستطالهم بقوة وحزم سيعلموه من خلال جهود كبيرة ستطال كل من تسول له نفسه تهديد أمن الأردنيين وسلامتهم.



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