ضبط 127943 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 127943 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: ضبط 30368 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1394 مخالفة السير بدون تراخيص.

كما تمكنت القوات من ضبط 8 دراجات نارية مخالفة، و 17 مخالفة شروط تراخيص و8 مخالفات موقف عشوائى، وتم إتخاذ الإجراءات حالقانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.