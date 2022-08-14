صادرات مصر الزراعية فى 6 شهور.. 4 مليون طن والبطاطس والموالح بالمقدمة

كتبت أسماء نصار

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 22 يونيو 2022، وبلغت حوالي 3 مليون و759 ألف و431 طن من المنتجات الزراعية.

1- صادرات مصر من البطاطس حققت رقما قياسيا لأول مرة في تاريخها، حيث تجاوزت 816 ألف طن منذ يناير وحتى الأن بأسواق الاتحاد الأوروبي والدول العربية والأسيوية بزيارة قدرها 200 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضى.

2- بلغ إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 540 ألف 598 طن.

3- تصدير 185 ألف و306 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

4- العنب فى المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 74 ألف و944 طن.

5- احتلت الفاصوليا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 74 ألف و409 طن.

6- احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 39 ألف و441 طن.

7- احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي 31 ألف و778 طن.

8- جاء فى المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19ألف و425 طن.

9- حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 18 الف و 921 طن.

10- الجوافة فى المركز العاشر للصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 6927 طن.

11ـ البطيخ على المركز الحادى عشر فى الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 6456 طن.