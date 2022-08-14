اليوم السابع
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سويسرا: وضع الطاقة في البلاد خطير وطلبنا إمدادات من ألمانيا وإيطاليا

الأحد، 14 أغسطس 2022 05:57 م
سويسرا: وضع الطاقة في البلاد خطير وطلبنا إمدادات من ألمانيا وإيطاليا النفط
كتب أحمد عرفة

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قالت السلطات السويسرية، إن وضع الطاقة في البلاد خطير وطلبنا إمدادات من ألمانيا وإيطاليا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابقأعلنت مسؤولة فى الخارجية الروسية أن سويسرا رفضت إصدار تأشيرات دخول لدبلوماسيين روس، كان من المقرر أن يشاركوا فى فعاليات أممية فى جنيف.

 

وقالت الدبلوماسية الروسية إيرينا تياجلوفا - خلال اجتماع فريق العمل الأممي لشؤون أمن المعلومات الدولي، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية الأربعاء، إنه "لضمان العمل الفعال للفريق الأممي.. من المهم أن تشارك الدول بالتمثيل الكامل في العملية التفاوضية".

 

وتابعت: "نلفت الانتباه إلى عدم تنفيذ الالتزامات بشأن استضافة الهيئات الأممية ليس فقط من قبل الولايات المتحدة، بل ومن قبل سويسرا أيضا"، وأن روسيا ترفض "السياسات التمييزية" لمنع ممثلي الدول من المشاركة في الفعاليات برعاية الأمم المتحدة "بذريعة مفتعلة".

 


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