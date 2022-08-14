سلطان عمان يبعث برقية تعزية للرئيس السيسى فى ضحايا كنيسة "أبو سيفين"

أ ش أ

بعث سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ضحايا حادث الحريق الذى اندلع بكنيسة "أبو سيفين" بالمنيرة الغربية فى إمبابة شمالى محافظة الجيزة.

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية أن البرقية تضمنها خالص تعازى السُّلطان هيثم للرئيس السيسى ولأسر الضحايا وللشعب المصرى الشقيق، داعيًا الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين.

وأعربت عدد من الدول العربية والأجنبية عن خالص تعازيها لمصر حكومة وشعبا فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين فى إمبابة بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

كما أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عن أحر التعازى وصادق المواساة لجمهورية مصر العربية بضحايا حادث الحريق الذى وقع ظهر الأحد فى كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وأكد المتحدث الرسمى باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول فى بيان صحفى تعاطف المملكة مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية، معرباً عن خالص التعازى لذوى الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجيّة العراقية عن خالص تعازيها إلى جُمهُوريَّة مصر العربيَّة، جرّاء الحريق الذى وقعَ الأحد، فى كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة، فى محافظة الجيزة، والذى أودى بحياة عددٍ من المواطنين المِصريّين وجرح آخرين.

وأكدت الخارجية العراقية مشاطرتها لمصر حكومةً وشعباً ألم الحزن فى هذه الأوقات، ونُقدِّم تعازينا القلبيّة الصادقة، وخالص مُواساتها لعائلات الضحايا، وندعو لهم بالرحمة والرضوان، والشفاء العاجل للجرحى.

بدوره، قدّم الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، التعازى للرئيس عبد الفتاح السيسى، بضحايا اندلاع حريق فى كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

من جانبها أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع مصر وتعازيها الصادقة فى ضحايا احتراق كنيسة فى محافظة الجيزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولى عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة مصر وشعبها الشقيق وإلى أهالى وذوى الضحايا فى هذا الحادث الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

على صعيد متصل، بعث رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى معزيا بضحايا حادثة كنيسة المنيرة فى محافظة الجيزة، وفق بيان صادر عن برلمان لبنان.

من جانبها أعربت مملكة البحرين عن تعازيها ومواساتها لحكومة مصر وشعبها الشقيق وأسر وعائلات الضحايا جراء حريق كنيسة "أبو سيفين" فى المنيرة الغربية شمالى محافظة الجيزة، والذى أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - فى بيان أوردته وكالة أنباء البحرين، تعاطف البحرين وتضامنها مع مصر قيادة وحكومة وشعبًا، فى هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفى سياق متصل، بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ضحايا حريق كنيسة أبى سيفين بالجيزة، وفق وكالة الأنباء الكويتية كونا.

وأعرب ولى العهد عن تعازيه وصادق مواساته للرئيس وأسر الضحايا راجيا الله عز وجل الصبر والسلوان لأسر الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث ولى العهد الكويتى الشيخ مشعل الأحمد الصباح برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ضحايا حريق كنيسة أبى سيفين فى إمبابة بالجيزة، وأعرب ولى العهد عن خالص تعازيه للرئيس وأسر الضحايا الذى لاقوا مصرعهم فى الحريق متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

فيما أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى عن خالص التعازى وصادق المواساة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وحكومة وبرلمان وشعب جمهورية مصر العربية فى ضحايا الحريق الذى اندلع فى كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة والذى أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأكد "العسومي" تضامن البرلمان العربى مع جمهورية مصر العربية، ودعمه الكامل فيما تتخذه من إجراءات لاحتواء الأزمة، داعيا المولى عز وجل أن يرحم الضحايا ويمن بالشفاء العاجل على المصابين وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه.

ومن جانبه، أعرب سفير سلطنة عمان السفير عبدالله الرحبى عن خالص تعازيه لمصر وقيادتها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ضحايا حريق كنيسة فى محافظة الجيزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

كما أعربت عدد من السفارات الأوروبية فى مصر عن بالغ تعازيها فى ضحايا الحريق، وقالت سفارة بلجيكا - عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى -: تلقينا ببالغ الحزن نبأ حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة، والذى أسفر عن عدد من الضحايا.

وعبرت السفارة البلجيكية عن عميق التعازى لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

كما نشرت سفارة ألمانيا على "الفيس بوك": تقدم السفارة خالص العزاء لأسر ضحايا حريق كنيسة أبى سيفين بمنطقة مطار إمبابة، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للجميع.

وكذلك غردت سفارة فرنسا على تويتر تعزى ضحايا الحريق الذى راح ضحيته العشرات.

فيما غردت كاترينا ساكيلاروبول رئيسة اليونان على تويتر معربة عن تعازيها فى ضحايا الحريق الذى وقع صباح اليوم الأحد فى كنيسة "أبو سيفين" بالمنيرة الغربية فى إمبابة شمالى محافظة الجيزة.

ووجهت كاترينا رسالتها للرئيس عبد الفتاح السيسى قائلة: حزينة للغاية للخسارة المأساوية للعديد من الأرواح فى حريق الكنيسة بالجيزة، قلوبنا مع عائلات الضحايا.