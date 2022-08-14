رواد 2030 يطلق المعسكر الصيفى لحملة "أبدأ مستقبلك"

كتبت أسماء أمين

انطلق اليوم المعسكر الصيفي لطلبة حملة ابدأ مستقبلك تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن انشطة مشروع رواد 2030 ويستمر في الفترة من 14 إلى 17 أغسطس الجاري بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار حملة ابدأ مستقبلك التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بهدف نشر فكر ومفاهيم ريادة الأعمال بين طلبة المدارس.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المعسكر الصيفي هدفه تشجيع ودعم الطلاب ذو الأفكار المبتكرة على تطويرها وتزويدهم بالمهارات الريادية والتكنولوجية اللازمة لتطوير مشروعاتهم، بالاضافة إلى مهارات تطوير الشخصية، واعداد الطالب ليصبح رائد اعمال في المستقبل، موضحة أن المعسكر يستهدف طلبة المرحلة الإعدادية وسيضم نحو 70 طالبا وطالبة من مختلف محافظات مصر.

ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 أن حملة ابدأ مستقبلك هدفها توعية الطلاب بمفاهيم ريادة الأعمال وأهميتها وإثرائها ودعمها ونشر ثقافة العمل الحر لتنمية الفكر الريادي فى الأجيال الجديدة واكتساب المهارات المتعلقة به كتوليد الأفكار وبناء فريق العمل والقدرة على حل المشكلات التي من شأنها تطوير قدراتهم وتحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد.

وأوضحت خليل أن الحملة تستهدف الطلاب في المرحة الإعدادية في المدارس الحكومية، وهي عبارة عن حقيبة تدريبية متكاملة مبسطة باللغة العربية والإنجليزية، من خلال منهج معتمد من جامعة ميزوري الأمريكية، وتم وضع نظام تقييم ومتابعة من قبل متخصصين في هذا المجال.

أضافت أن المشروع في المرحلة الأولى من الحملة درَّب أكثر من 300 ألف طالب في كل محافظات مصر، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة والتي تستهدف الوصول إلى إجمالي 750 ألف طالب بنهاية العام الحالي، ولضمان استدامة الحملة قام المشروع بتدريب المعلمين لنشر فكر ريادة الأعمال بينهم، مشيرة إلى أن المعلم هو الذي يظل على تواصل مع الطالب طوال الوقت ومن ثم ينقل تجربته للطلاب.

يشار إلى أن المعسكر التدريبي يتضمن مجموعة من الورش التدريبية حول الابتكار وريادة الأعمال، يقدمها عدد من الخبراء منهم د. غادة خليل، هالة عبد السلام، مجدي الجبار، نزار سامي، عبدالله مفتاح، حازم نور الدين، محمد زناتي، باسم عبد الرازق.