رفع 1202 حالة إشغال بالطالبية والحوامدية بالجيزة

كتب ـ سيد الخلفاوى

شنت محافظة الجيزة حملات لرفع الإشغالات للمحال والمنشآت التجارية بحى الطالبية، تحت إشراف الدكتور أشرف تامر رئيس حي الطالبية والاشتراك مع شرطة المرافق والإدارة العامة للمرور، أسفرت عن ضبط 60 شيشة ورفع 900 حالة إشغال، وتم إزالة التعديات ومراجعة الإعلانات ومدى التزام المحال بمواعيد الغلق .

وتم تطبيق قرار الغلق وترشيد الكهرباء وكلبشة السيارات المخالفة بالجزيرة الوسطى بشارع ترساو العريش وعز الدين عمر، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفى السياق، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس مدينة الحوامدية، بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة للتعديات علي الطريق العام، وفي ذلك الإطار شنت محافظة الجيزة من خلال مدينة الحوامدية وبالتعاون مع شرطة المرافق حملة مكبرة بمتابعة كمال عبدالله رئيس مدينة الحوامدية بشوارع طراد النيل وخلف العطور والعزبة الشرقية، وكان عدد المصادرات بإجمالي 302 حالة إشغال، وتم إيداعها بمخازن المدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أصحابها.