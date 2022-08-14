رئيس غرب المنصورة يوجه بالصيانة الشاملة للخلايا الإلكترونية وأعمدة الإنارة

الدقهلية - شريف الديب

كلف المحاسب متولى عبد العال رئيس حى غرب المنصورة، اليوم، قطاع الكهرباء والإنارة برئاسة الحى، بالصيانة الشاملة للخلايا الإلكترونية وكشافات أعمدة الإنارة المتواجدة بنطاق الحى، لترشيد استخدام الكهرباء باعتبارها قضية قومية، حيث تم الصيانة الشاملة للخلايا الإلكترونية المتواجدة بمنطقة شارع الجمهورية.

فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة بأنه سيتم المتابعة المستمرة فى هذا الشأن بكافة المصالح الحكومية وكل شبر بنطاق حى غرب حرصا على توفير الطاقة الكهربائية.

وجدير بالذكر أنه قد دعى محافظ الدقهلية وكلاء الوزارة مديرى مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، فى وقت سابق لاجتماع عاجل تم خلاله استعراض ومناقشة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل استخدام الطاقة بمختلف أنواعها وذلك بالمبانى الحكومية وجميع أجهزة المحافظة والتى تشمل "الديوان العام، والأحياء، ومديريات الخدمات" واتخاذ الإجراءات الكفيلة بترشيد الطاقة الكهربائية والتأكيد على غلق جميع مصادر الطاقة والإنارة غير الضرورية بعد مواعيد العمل الرسمية وترشيد استخدام أجهزة التكييف بكافة الوحدات الحكومية والمصالح.

وفى سياق منفصل وجه رئيس حى غرب المنصورة مسئولى الكهرباء بتكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة والمرور اليومى ورصد جميع الأعطال بأعمدة الانارة بجميع شوارع الحى وحصر الكشافات التالفة واستبدالها بأخرى سليمة وحصر الكابلات المكشوفة بهدف تقديم خدمة امنه وحفاظا على المواطنين ولحماية الممتلكات العامة والخاصة جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بمجلس المحافظين فى اجتماعه اليوم بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح الحكومية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فى هذا الشأن.